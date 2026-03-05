Napoli, l’emergenza infortuni continua! Col Torino tocca a Gilmour, ma quante assenze! Una formazione totalmente rimaneggiata per Conte

La stagione del Napoli continua a essere segnata dall’emergenza in centrocampo. Con l’assenza di Lobotka, De Bruyne, Anguissa e McTominay, il tecnico Antonio Conte si prepara ad affrontare il Torino con una squadra rimaneggiata. La sfida di stasera, che sarà cruciale per le ambizioni dei partenopei, si svolgerà con una formazione che dovrà fare di necessità virtù.

Il centrocampista Billy Gilmour, acquistato la scorsa estate su indicazione dello stesso Conte, è pronto a prendere in mano la regia della squadra. Il 23enne scozzese, arrivato dal Brighton, dovrà sostituire l’infortunato Lobotka, che non gioca dal mese di ottobre a causa di un problema muscolare. Gilmour, pur avendo qualità nella gestione del pallone e nel cambio di gioco, deve fare i conti con la sua condizione fisica, dopo un lungo stop per pubalgia. Tuttavia, la sua esperienza in Premier League e la sua personalità potrebbero rivelarsi un valore aggiunto per il Napoli in questo momento difficile.

Al fianco di Gilmour ci sarà Eljif Elmas, che è diventato un jolly essenziale per la squadra. Inizialmente trequartista, Elmas si è adattato al ruolo di centrocampista centrale, rispondendo all’emergenza con grande determinazione. Il macedone ha saputo compiere sacrifici importanti, pressando, rincorrendo e cercando di costruire gioco dal basso, pur avendo avuto un ruolo più offensivo in passato.

Intanto, Anguissa e De Bruyne sono attesi a breve nel gruppo, con il primo che potrebbe essere convocato per la panchina. McTominay, invece, resta fuori a causa di un’infiammazione al gluteo. La situazione è critica, ma il Napoli, seppur rimaneggiato, cercherà di far valere la propria competitività anche contro il Torino. La squadra, pur con molte assenze, ha dimostrato di avere le qualità per affrontare le difficoltà, e questa partita rappresenta un’altra occasione per dare il massimo, nonostante le tante problematiche in campo.