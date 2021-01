Napoli, ennesimo show: il dato che lo distanzia dalle squadre di Serie A

Il Napoli ha mostrato grande cinismo nel primo tempo della gara contro lo Spezia: quattro gol che gli regalano un record stagionale

Il Napoli visto nel primo tempo contro lo Spezia rende ancora più incomprensibile il periodo altalenante della squadra: prima frazione senza appello e quattro gol messi a segno.

Con questa statistica gli azzurri volano in una speciale classifica: almeno quattro gol in cinque partite casalinghe, due in più rispetto a qualsiasi squadra di Serie A in tutte le competizioni.