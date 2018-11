Suo collaboratore al Real Madrid, Fernando Hierro ha parlato di Carlo Ancelotti e del suo Napoli: ecco le sue parole

Altri elogi per Carlo Ancelotti dopo quelli del suo presidente Aurelio de Laurentiis: intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, Fernando Hierro ha speso parole al miele per il tecnico del Napoli. Ecco il suo commento: «Con lui ho lavorato un anno, è stato un piacere: è una persona straordinaria ed un esempio per chi lavora nel mondo del calcio. Gli auguro ogni bene in azzurro».

Continua Hierro, parlando dei tanti calciatori spagnoli con la maglia del Napoli: «Ci chiedevamo spesso se gli spagnoli potessero adattarsi o meno alla Serie A, il tempo ha dimostrato di sì: Callejon, Albiol, Reina, tutti hanno avuto un rendimento straordinario al Napoli, che è un club fantastico, speciale».