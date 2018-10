De Laurentiis innamorato di Ancelotti: pronto rinnovo fino al 2024

Il numero uno del Napoli sarebbe intenzionato a rinnovare il rapporto con Carlo Ancelotti fino al 2024

Dopo le parole al miele di ieri di Aurelio De Laurentiis, è notizia di oggi l’intenzione del numero uno azzurro di rinnovare il contratto al proprio tecnico. Anche dalla parte di Ancelotti c’è la volontà di proseguire il rapporto lavorativo instaurato con il club campano, come più volte ha sottolineato durante l’intervento al Festival dello Sport di Trento. Prossimamente, Ancelotti e De Laurentiis s’incontreranno per rivedere la durata del contratto, al momento triennale. Nei piani dei due c’è la possibilità di poterlo ritoccare. «Sono sereno e non ho fretta, Ancelotti ha un contratto di tre anni (fino al 2021, ndr) e ci siamo gettati reciprocamente l’amo per allungarlo a sei (la scadenza verrebbe allungata fino al 2024, ndr)», ha rivelato De Laurentiis ieri.