Napoli, Gattuso prova la formazione anti Parma: tridente con Insigne

Napoli, allenamento ieri a Castel Volturno per Rino Gattuso che domani farà il suo esordio in panchina contro il Parma

Manca sempre meno all’esordio di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli. La data sarà quella di domani quando alle 18:00 i partenopei sfideranno il Parma. Ieri il nuovo tecnico in allenamento ha provato anche la formazione tipo.

Come riporta la Gazzetta dello Sport se in difesa le scelte sembrano essere obbligate a centrocampo si potrà invece intervenire: le prove hanno visto Allan come vertice basso con Fabian Ruiz e Zielinski. Il tridente d’attacco potrebbe invece essere composto da Callejon, Milik e Insigne ma in questo senso si potrebbe pensare anche a un Lozano-Llorente-Mertens