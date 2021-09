Napoli, Giordano sicuro: «Quarto posto obiettivo minimo. Osimhen fortissimo»

L’ex attaccante azzurro Bruno Giordano ha parlato delle possibilità del Napoli in questa stagione, puntando molto su Osimhen

Bruno Giordano, storico ex attaccante del Napoli, a La Gazzetta dello Sport si è detto sicuro che il quarto posto per la squadra partenopea sarà solo l’obiettivo minimo.

«Le prime due partite hanno dato un’indicazione veritiera: questo campionato sarà molto livellato e competitivo. Il discorso delle 7 sorelle ci sta tutto, perché le pretendenti al titolo hanno organici importanti. Il Napoli lo vedo tra le prime quattro, con Spalletti ha acquisito maggiore convinzione nella propria forza. Il ritorno in Champions dovrà essere l’obiettivo minimo, ma non per questo bisognerà accontentarsi del quarto posto, Il giocatore che potrà fare la differenza? Sicuramente Osimhen, attaccante dalle potenzialità incredibili, è forte fisicamente e attacca gli spazi come pochi sanno fare. Ho visto spesso i difensori corrergli dietro, inutilmente. Mi auguro che ritrovi la continuità e che controlli un po’ di più il suo istinto. Ingenuità come quella commessa contro il Venezia, vanno eliminate, può segnare almeno 20 gol in campionato».