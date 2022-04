Napoli, Giuntoli: «Non c’è un caso Osimhen. Plusvalenze? Dico questo»

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato prima del match contro l’Atalanta: ecco le sue dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN, Cristiano Giuntoli ha parlato prima di Atalanta-Napoli.

PLUSVALENZE – «Siamo sereni, facciamo le cose secondo le regole, le rispettiamo sempre».

OSIMHEN – «Caso che non esiste. Come Meret ha chiesto dei permessi per motivi personali e tra l’altro era squalificato. E’ un ragazzo straordinario e molto professionale, ci chiediamo come venga fuori questo problema quando noi non comunichiamo mai cose interne».