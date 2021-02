Allo stadio Maradona, il match valido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League 2020/2021 tra Napoli e Granada: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Diego Armando Maradona”, Napoli e Granada si affrontano nel match valido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League 2020/21.

Sintesi Napoli Granada 1-0 MOVIOLA

FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA

3′ GOL NAPOLI – Il Napoli si rimette subito in partita. Bakayoko recupera palla a centrocampo e serve Zielinski. Il polacco si metà campo sfondando al centro e col sinistro batte il portiere avversario.

14′ Il Napoli gestisce – Gli azzurri gestiscono la partita, in attesa del varco giusto per far male.

Napoli Granada 1-0: risultato e tabellino

Marcatori: 3′ Zielinski (N)

NAPOLI (3-4-1-2): Meret; Maksimovic, Koulibaly, Rrahmani; Di Lorenzo, Fabian, Bakayoko, Elmas; Zielinski; Politano, Insigne. A disposizione: Contini, Idasiak, Costanzo, Mario Rui, Ghoulam, Zedadka, Labriola, Lobotka, Mertens, Cioffi, D’Agostino. All. Gattuso

GRANADA (4-2-3-1): Rui Silva; Foulquier, German Sanchez, Duarte, Neva; Montoro, Eteki; Puertas, Gonalons, Kenedy; Molina. A disposizione: Aaron, Arnau, Nehuen, Soldado, Diaz, Machis, Vallejo, Herrera, Aranda, Ruiz, Torrente All. Martinez

