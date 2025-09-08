Napoli, Gutierrez vicino al debutto in Serie A: Conte pronto a convocarlo per la sfida con la Fiorentina

Fiorentina-Napoli, Gutierrez verso la prima convocazione: Conte ritrova un rinforzo prezioso

Il Napoli di Antonio Conte, tecnico salentino approdato in estate sulla panchina azzurra per inaugurare un nuovo ciclo, potrebbe presto riabbracciare un rinforzo importante in vista della delicata trasferta al Franchi contro la Fiorentina. Si tratta di Miguel Gutiérrez, esterno sinistro spagnolo classe 2001, acquistato dal Girona per circa 20 milioni di euro e considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo nel suo ruolo.

Il giocatore, fermo dallo scorso 10 luglio a causa di un infortunio alla caviglia riportato proprio nei primi giorni di preparazione — quando ancora vestiva la maglia del club catalano — sta completando un percorso di recupero lungo e meticoloso. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, lo staff medico del Napoli monitora quotidianamente le sue condizioni, e gli ultimi riscontri sono incoraggianti.

Progressi evidenti in amichevole

Il segnale più confortante è arrivato durante un test amichevole contro l’Avellino, in cui Gutiérrez ha mostrato buona condizione atletica e sicurezza nei movimenti. La prestazione ha aumentato sensibilmente le sue chance di ottenere la prima convocazione ufficiale in maglia azzurra, un traguardo atteso sia dal giocatore che da Conte, desideroso di ampliare le rotazioni sulla corsia mancina.

Un’arma in più per il modulo di Conte

Nel sistema di gioco del tecnico pugliese, che fa dell’intensità e dell’ampiezza offensiva due punti cardine, la presenza di un esterno di spinta come Gutiérrez può rivelarsi decisiva. La sua capacità di unire qualità tecnica, velocità e precisione nei cross lo rende un profilo ideale per dare profondità alla manovra e supportare sia la fase offensiva che quella difensiva.

Un segnale per il gruppo

Anche un’eventuale presenza in panchina contro la Fiorentina avrebbe un valore simbolico importante: significherebbe che il Napoli sta recuperando pedine fondamentali in un momento cruciale della stagione. Dopo settimane di lavoro individuale e allenamenti personalizzati, Gutiérrez vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Il suo debutto in Serie A con la maglia azzurra potrebbe essere ormai questione di giorni.