Napoli, Hojlund in arrivo: ecco i dettagli della trattativa. E per Elmas…

Napoli, il colpo Hojlund è in arrivo tra le file dei partenopei, vediamo quindi tutti i dettagli della trattativa, mentre per far approdare anche Elmas…

Con l’infortunio di Romelu Lukaku, il Napoli starebbe cercando un nuovo numero 9 e avrebbe puntato gli occhi su Rasmus Højlund del Manchester United. La dirigenza partenopea, dopo gli acquisti di McTominay e De Bruyne, potrebbe tornare a fare affari con il club inglese per rinforzare il reparto offensivo.

Secondo le indiscrezioni riportate questa mattina in edicola da Tuttosport, l’operazione per Højlund sarebbe ormai in dirittura d’arrivo, con un accordo che prevederebbe un prestito oneroso di 5 milioni di euro con un diritto di riscatto fissato a 40 milioni. Quest’ultimo si trasformerebbe in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi, come un certo numero di gol, di presenze e la qualificazione alla prossima Champions League. Parallelamente, il club azzurro avrebbe già trovato un’intesa anche con l’attaccante danese, per un contratto di 5 anni a 4,5 milioni di euro netti a stagione. L’obiettivo sarebbe quello di chiudere l’affare in tempo per mettere il giocatore a disposizione di Antonio Conte per la prossima partita contro il Cagliari.

Nella passata stagione con il Manchester United, Højlund ha totalizzato 10 gol e 4 assist in 52 partite, con una media di un contributo ogni 230 minuti. Numeri meno brillanti rispetto alla sua esperienza all’Atalanta, dove aveva partecipato a un gol ogni 141 minuti. Nonostante le statistiche, Conte lo riterrebbe il profilo ideale per la sua versatilità tattica e la sua conoscenza del campionato italiano.

Inoltre, il direttore sportivo Giovanni Manna continuerebbe a lavorare anche per riportare a Napoli Elif Elmas. Gli azzurri avrebbero offerto 2 milioni di euro per un prestito e 11 per il riscatto, mentre il Lipsia vorrebbe almeno 20 milioni complessivi. Il centrocampista macedone avrebbe messo in stand-by tutte le altre proposte, manifestando la sua forte volontà di tornare a vestire la maglia del Napoli.