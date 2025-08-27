Napoli, Hojlund e poi Elmas: in arrivo il doppio colpo. Le tempistiche e cosa manca per chiudere

In casa Napoli è davvero ad un passo il colpo Hojlund, al quale seguirà poi Elmas, ecco le tempistiche e cosa serve per chiudere

La trattativa per l’ingaggio di Rasmus Højlund sarebbe entrata nella sua fase finale. Come riporta Il Corriere dello Sport questa mattina Napoli e Manchester United starebbero lavorando alla definizione dell’obbligo di riscatto legato al prestito. L’accordo con l’attaccante danese sarebbe già stato raggiunto: si parlerebbe di un contratto di cinque anni con opzione per il sesto. Le cifre dell’affare sembrerebbero definite: 5 milioni di euro per il prestito e 40 milioni per il riscatto.

La distanza tra i club riguarderebbe le modalità di questo obbligo: il Napoli lo proporrebbe condizionato al numero delle presenze e alla qualificazione alla prossima Champions League, mentre lo United lo vorrebbe certo o comunque legato a condizioni più facilmente raggiungibili e slegate da variabili come il piazzamento in campionato. È un fattore insolito, visto che di solito l’obbligo di riscatto per un attaccante è legato al numero di gol, ma in questo caso non sembrerebbe essere considerato.

Ieri, i due club e gli intermediari avrebbero tentato di limare gli ultimi aspetti per colmare il divario, ma senza successo, e le discussioni sarebbero state rimandate a oggi. L’intesa personale con Hojlund e il suo entourage, compreso il padre, sarebbe stata blindata, e una volta che Napoli e United avranno chiuso l’accordo, il giocatore potrebbe volare a Roma per le visite mediche. L’arrivo di Hojlund sarebbe un toccasana per l’attacco, considerando l’infortunio di Romelu Lukaku e la mole di impegni che attendono la squadra di Antonio Conte.

Il Napoli non avrebbe intenzione di fermarsi solo a Hojlund (ricoriamo tra l’altro in passato accostato anche a Inter e Milan). Il direttore sportivo starebbe lavorando anche per riportare a casa Elif Elmas. I partenopei avrebbero proposto un prestito con diritto di riscatto, ma il Lipsia avrebbe rifiutato la prima offerta. Nonostante questo, il macedone avrebbe già manifestato la sua volontà di tornare a vestire la maglia azzurra.