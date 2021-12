Napoli, il c.t. del Camerun: «Ho parlato con Anguissa, ha tanta voglia di giocare in Coppa d’Africa»

Il c.t. del Camerun Conceicao ha parlato della convocazione di Anguissa per la prossima Coppa d’Africa

Toni Conceicao, commissario tecnico del Camerun, ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato di Frank Anguissa in ottica Coppa d’Africa.

ANGUISSA – «Sappiamo che ad oggi ci sono diversi club, soprattutto europei, che stanno cercando di ostacolare le convocazioni per i loro giocatori africani. Due settimane prima della competizione ci saranno le convocazioni, ho parlato con Anguissa due settimane fa e torneremo a farlo la prossima perché comunicherò le convocazioni finali e voglio sapere come sta fisicamente e mentalmente. Ha tanta voglia di venire qui e giocare per la sua nazionale».

RISCHIO ANNULLAMENTO – «Coppa a rischio? Per quanto riguarda quello che accade in Camerun, stanno lavorando affinché la Coppa d’Africa si svolga regolarmente. È evidente che bisogna creare tutte le condizioni possibili affinché tutto il gruppo squadra e chi vicino ad esso non abbia alcun rischio di contagio. C’è il bisogno di creare una bolla che protegga i calciatori, lo staff, i dirigenti, perché il rischio del virus è sempre dietro l’angolo».