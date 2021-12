Napoli, il legale del club: «Ottimismo per il ricorso per la squalifica di Spalletti»

Mattia Grassani, legale del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della squalifica di Luciano Spalletti

Mattia Grassani, legale del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della squalifica di Luciano Spalletti.

RICORSO – «C’è un moderato ottimismo per il ricorso contro la squalifica di Spalletti in campionato. Ovviamente non si può vincere sempre, ma siamo fiduciosi. Le armi di contestazione sono due. In primo luogo il tecnico ha utilizzato la stessa espressione per ben tre volte, quindi si tratta di una sola offesa e non di tre diverse. Inoltre ha subito chiesto scusa, c’è stato un pronto ravvedimento di Spalletti. Domani si discuterà il ricorso, con la presenza del mister che potrà spiegare le sue ragioni».