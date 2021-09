Napoli in bolla a Leicester: conferenza Spalletti su Zoom e nuovi tamponi

Il Napoli sarà in bolla a Leicester in occasione dell’Europa League: conferenza di Spalletti su Zoom e nuovi tamponi domani mattina

Il Napoli resterà in bolla a Leicester, dove domani scenderà in campo in occasione dell’Europa League. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli azzurri effettueranno oggi l’allenamento di rifinitura, il tecnico Luciano Spalletti parlerà in conferenza stampa attraverso la piattaforma Zoom e la squadra, nel giorno della partita, si sottoporrà a un nuovo ciclo di tamponi.