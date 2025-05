Napoli, anticipato l’incontro tra De Laurentiis e Conte. Il futuro del tecnico dei partenopei si decide la prossima settimana

Secondo il Corriere dello Sport non ci saranno sorprese nel futuro di Antonio Conte a Napoli, ma intanto le parti sono pronte ad inconttrarsi la prossima settimana per daer continuità al nuovo progetto.

Tutto accadrà dopo il rientro in Italia di Aurelio De Laurentiis, dopo qualche giorno di vacanza insieme con lady Jacqueline, e a metà settimana dovrebbe incontrare a Napoli il sindaco Manfredi per continuare ad affrontare la questione dello stadio.

Come riportato dal Corriere dello Sport però in agenda ci sono anche impegni legati al nuovo centro sportivo che ospitarà la squadra nei prossimi anni e poi, soprattutto, il già citato incontro con Antonio Conte, con l’idea di anticipare i tempi per non arrivare alla fine del campionato senza la programmazione del futuro. Con loro, anche l’ad Chiavelli e il ds Manna.

La riunione potrebbe e dovrebbe andare in scena proprio la prossima settimana, a ridosso della partita contro il Genoa con l’idea di attendere e di chiudere la trasferta a Lecce e poi iniziare a dettare i ritmi portanti della programmazione senza nessuna intenzione di distogliere l’attenzione dal campo e dal campionato che la squadra comanda con soli tre punti di vantaggio sull’Inter a quattro giornate dalla fine.

La situazione è stata sempre raccontata in maniera molto chiara da tutte le parti in causa: Conte ha la legittima esigenza di allenare un gruppo all’altezza di competere ad alti livelli sia in campionato sia in Champions e chiede garanzie in tal senso.

De Laurentiis, è pronto a mettere sul tavolo il tesoro fondato sulla cessione di Kvara al Psg – e della prossima cessione di Osimhen, oltre ad eventualmente i proventi di altre storie di mercato da definire.

A gennaio, l’addio di Kvaratskhelia e l’indebolimento della squadra prima in classifica hanno creato qualche crepa e insinuato riflessioni, e si sono allungati gli spettri di Milan e Juve sullo sfondo, a caccia di riscatto.