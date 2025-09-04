Napoli, le ultime dall’infermeria: Lukaku ha già voglia, Gutierrez e Neres puntano la Fiorentina. Come stanno gli infortunati di Conte

In casa Napoli, lo sguardo di Antonio Conte è costantemente diviso tra il campo e l’infermeria, da cui attende il rientro di pedine fondamentali per il suo scacchiere tattico. Il conto alla rovescia più lungo e sofferto è senza dubbio quello per Romelu Lukaku, il cui calvario è iniziato la sera del 14 agosto. La diagnosi – “lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra” – ha fissato il rientro a circa cento giorni di distanza, con la data probabile del 22 novembre. Un’assenza pesante che è costata a “Big Rom” l’esclusione dalla lista Champions League.

Per accelerare i tempi e uscire dal tunnel, Lukaku ha scelto la via della terapia conservativa, evitando l’operazione chirurgica. Attualmente in Belgio per le cure, il bomber è in contatto sistematico con Conte e lo staff medico del Napoli, dimostrando un forte attaccamento e una grande voglia di tornare. Nonostante la lontananza, la sua presenza si fa sentire, come testimonia il suo tweet di esultanza dopo l’ultima vittoria: «Queste vittorie sono le migliori». Mentre la data del 13 settembre contro la Fiorentina è più un riferimento simbolico per una “vita nuova”, la squadra sa che dovrà attendere per riabbracciare il suo centravanti.

Se per Lukaku la pazienza è d’obbligo, per Miguel Gutierrez la luce in fondo al tunnel è sempre più vicina. L’esterno sinistro, operato alla caviglia destra il 10 luglio, sta finalmente raccogliendo i frutti del suo lavoro. Il dolore è un ricordo e l’ottimismo cresce dopo la ripresa delle doppie sedute di allenamento. Il suo recupero è una vittoria per il direttore Manna, che lo ha voluto a tutti i costi, investendo 18 milioni di euro più bonus senza lasciarsi spaventare dagli otto mesi di riabilitazione. Gutierrez era una vera “ossessione” di mercato, un giocatore intoccabile nel Girona, e ora scalpita per debuttare. L‘ipotesi di vederlo in panchina al Franchi contro la Fiorentina è concreta e rappresenterebbe un primo, fondamentale passo.

Chi quasi certamente sarà della partita è David Neres. L’attaccante brasiliano è stato tenuto a riposo contro il Cagliari per un affaticamento muscolare, una scelta puramente precauzionale per evitare guai peggiori. Superato lo stress, ora punta al rientro, sperando di poter condividere la trasferta di Firenze con l’amico Gutierrez, magari guardando insieme la partita prima di tornare entrambi protagonisti in campo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.