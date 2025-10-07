Napoli, sensazioni negative per Lobotka e Politano: come vuole sostituirli Conte. Attesa oggi gli esami per entrambi

Ansia in casa Napoli. La sosta per le Nazionali, che doveva servire a ricaricare le energie, si apre invece con il fiato sospeso per le condizioni di due pedine fondamentali per Antonio Conte: Stanislav Lobotka e Matteo Politano. Entrambi usciti malconci dalla sfida contro il Genoa, oggi si sottoporranno ai decisivi esami strumentali che faranno luce sull’entità dei rispettivi infortuni e sui tempi di recupero.

La preoccupazione maggiore, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, riguarda il centrocampista slovacco. Per Lobotka soprattutto le sensazioni non sono esaltanti e solo la diagnosi strumentale potrà fornire un quadro chiaro e definitivo. La certezza, per ora, è che sia lui che Politano non risponderanno alle convocazioni delle rispettive nazionali, un segnale che indica come la prudenza sia massima. Domani pomeriggio il Napoli riprenderà gli allenamenti a Castel Volturno, ma Conte sta già studiando le contromisure per non farsi trovare impreparato.

Le alternative, fortunatamente per il tecnico, non mancano. Per il ruolo di regista, il sostituto designato è Billy Gilmour, definito il suo erede naturale e già autore di un ottimo impatto contro il Genoa. Qualora l’assenza di Lobotka dovesse prolungarsi, il Corriere dello Sport ipotizza anche una soluzione tattica affascinante: l’impiego di Kevin De Bruyne in una posizione più bassa, un ruolo che il belga di fatto già interpreta durante la fase di costruzione. Per la fascia destra, orfana di Politano, le opzioni principali sono due: il brasiliano David Neres, sostituto di ruolo, oppure il jolly Eljif Elmas, giocatore polivalente che l’allenatore apprezza per la sua capacità di ricoprire più funzioni. Le prossime ore saranno decisive.