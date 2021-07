Napoli, Insigne vede solo azzurro: resterà anche senza rinnovo

In casa Napoli tiene banco ancora il rinnovo di Lorenzo Insigne. Il capitano dovrebbe restare però anche senza prolungamento

Lorenzo Insigne e il Napoli proseguiranno insieme anche senza rinnovo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport che fa il punto sulla situazione del capitano azzurro. Tra il calciatore e De Laurentiis non ci sono stati ancora incontri, ma il fresco campione d’Europa avrebbe deciso di vivere con serenità questa stagione anche in scadenza e poi nel 2022 si vedrà.

Insigne, infatti, si augura che in un anno il fatturato del Napoli possa migliorare e le casse respirare dopo quest’anno e mezzo di pandemia per potersi così poi sedere al tavolo con la società e pianificare il rinnovo alle cifre da lui stabilite. Il capitano ha voglia d’azzurro e non sarà quindi per forza necessario rompere col club e dirsi addio.