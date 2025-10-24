Napoli Inter, Bonolis stuzzica: «Conte? Ottimo allenatore, mi fa ridere perché a volte è un po’ paravento. Inter? Dopo la scoppola…»

Napoli Inter, Bonolis stuzzica Conte e accende la sfida. Il conduttore: «Ottimo allenatore, mi fa ridere perché a volte è un po’ paravento»

In vista del big match dell’8^ giornata di Serie A tra Napoli e Inter, che si disputerà sabato 25 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Maradona, il noto showman e tifoso nerazzurro Paolo Bonolis ha parlato ai microfoni di Stile TV, analizzando la situazione delle due squadre e commentando anche l’operato di Cristian Chivu sulla panchina interista.

SUL MOMENTO DELL’INTER – «Dopo una scoppola, dopo una situazione difficile c’è voglia di riscatto e quindi c’è maggiore determinazione invece nella sicurezza di essere forti ci si può rilassare un pochettino. Capita nello sport di prendere una scoppola improvvisa, che ci sia una giornata negativa o che vada tutto al contrario, ma non deve essere una discriminante morale».

SUL LAVORO DI CONTE – «Conte è un ottimo allenatore, lo apprezzo, mi fa ridere perché a volte è un po’ paravento, ma ci sta. Quando ha pochi giocatori dice che sono pochi, quando ne ha tanti dice che sono troppi, non ha via di mezzo. A Roma si dice che mette le mani avanti per cascare dietro, ma è un’astuzia comunicativa».

SU CHIVU E SUGLI INVESTIMENTI NEL MERCATO – «Non ero scettico perché lo conosco, è una persona di grandissima simpatia, di principi e di valori. Sa affrontare le cose con leggerezza ed impegno contemporaneamente ed è l’ideale».

SULLE RIVALI DELL’INTER – «Le squadre sono le solite, il Milan però ha il grande vantaggio di non avere gli impegni internazionali e questo è fondamentale perché non impone di fare scelte, non impone di spostare la concentrazione, preserva dai potenziali infortuni e soprattutto lascia la voglia di giocare andando in campo una volta a settimana».

SUL NAPOLI E L’IDEA DI UN PRESIDENTE ITALIANO – «Mi piace l’idea che ci sia un uomo che abbia la passione nel cuore, ma se devo scegliere un giocatore da mettere in campo, personalmente dal Napoli prenderei Lobotka perché mi piace tanto».