Napoli Inter, Mariani rischia sugli episodi? La valutazioni dell'AIA non lascia dubbi - Calcio News 24

Napoli-Inter: il rigore contestato e le decisioni dell’AIA nei confronti di Mariani e del guardalinea

La sfida tra Napoli e Inter, disputata ieri sera allo Stadio Diego Armando Maradona, ha suscitato numerose polemiche, in particolare per il rigore assegnato agli azzurri al 42° del primo tempo. Il contatto tra Henrikh Mkhitaryan e Giovanni Di Lorenzo ha scatenato il dibattito: per l’arbitro Maurizio Mariani, su segnalazione dell’assistente Bindoni, è stato motivo di penalty. Tuttavia, i vertici dell’AIA hanno ritenuto l’assegnazione errata.

La valutazione dell’AIA

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’AIA ha concluso che l’arbitro Mariani ha commesso un errore nel concedere il rigore, ma l’errore più grave è stato dell’assistente Bindoni, che ha richiamato l’attenzione dell’arbitro inducendolo al fischio dopo che in un primo momento aveva lasciato correre. Il contatto tra i due giocatori è stato giudicato lieve, un “rigorino” che non giustificava l’assegnazione del penalty. Il VAR ha effettuato il check, ma ha deciso di lasciare la decisione di campo.

Conseguenze per Mariani e Bindoni

A seguito di questa valutazione, si prevede che Mariani e Bindoni possano essere “fermati” per il prossimo turno di campionato. Questa misura, se confermata, sarebbe una risposta dell’AIA per sottolineare l’importanza di decisioni corrette in campo. Tuttavia, non si tratta di una sanzione disciplinare, ma di una scelta tecnica per garantire una valutazione accurata degli episodi.

La partita e il risultato finale

Nonostante la controversia sul rigore, la partita ha visto il Napoli prevalere sull’Inter con un risultato di 3-1. I gol di Kevin De Bruyne, Scott McTominay e Frank Anguissa hanno assicurato la vittoria agli azzurri. L’Inter ha accorciato le distanze con un gol di Hakan Çalhanoğlu. La partita è stata caratterizzata da un gioco intenso e da decisioni arbitrali che hanno influenzato il corso degli eventi.