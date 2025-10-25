Napoli, lo storico massaggiatore dei partenopei rivive le sfide con l’Inter: «Se dico epiche non esagero. Ero la vittima preferita degli scherzi di un nerazzurro»

Napoli, l’ex massaggiatore Carmando ai microfoni de La Gazzetta rivive le sfide contro l’Inter dei suoi tempi e non mancano retroscena.

Mercoledì prossimo Salvatore Carmando, storico massaggiatore del Napoli, compirà 82 anni. Nel giorno della sfida con l’Inter, La Gazzetta dello Sport lo ha intervistato per capire il fascino e la storia del match.



NAPOLI-INTER DEI SUOI TEMPI – «Se dico epiche non esagero. Quelle degli Anni ’80, ovviamente, con l’avvento di quel genio di Maradona».



A MILANO SI PERDEVA – «Tranne l’anno del primo scudetto, finì 1-0 per loro. In quello dei due scudetti ci andò peggio, 3-1. Mi mettevano in croce, i miei amici».



FACCHETTI E PRISCO – «Già prima della gara, quando arrivavo, c’erano Giacinto Facchetti e l’avvocato Prisco che mi attendevano. Era un una specie di agguato amichevole, ce ne dicevamo tante ma sempre abbracciati. Era un appuntamento fisso e goliardico. A nessuno di noi mancava la battuta facile».



ZENGA – «Quando eravamo in Nazionale, Zenga mi tormentava, ero la sua vittima preferita. E io replicavo: guarda che non lo faccio venire a Napoli. Ahimè, non venne. Non ci fu verso alcuno segreto. Una volta lo voleva Maradona, si adoravano. C'era una stima umana e professionale fortissima, un legame vero. Sarebbe stato un colpo clamoroso, perché Walter è stato tra i più grandi di sempre».