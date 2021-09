Napoli Juve, la 400esima di Insigne in azzurro. E con i bianconeri ha un conto aperto

Contro la Juventus sarà la partita numero 400 di Insigne con la maglia del Napoli. E con i bianconeri ha un conto aperto

Per un napoletano, tifoso del Napoli e che gioca nel Napoli con la fascia di capitano, la partita contro la Juventus non sarà mai la normalità. E Lorenzo Insigne sabato contro i bianconeri raggiungerà anche un importante traguardo. Scendendo in campo al Maradona, infatti, il numero 24 azzurro totalizzerà la sua presenza numero 400 con il club partenopeo.

Inoltre, come riporta il Corriere dello Sport, Insigne ha anche un conto aperto con la Juventus. Nelle ultime tre partita tra azzurri e bianconeri, il napoletano è sempre andato in gol e ora vorrà festeggiare il traguardo raggiunto proseguendo su questa striscia positiva.