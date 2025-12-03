Napoli Juventus, Spalletti ha deciso! Confermata la difesa, in attacco giocherà quella coppia! Le scelte

Napoli Juventus, il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha scelto: difesa confermata e coppia d’attacco già decisa

Dopo la qualificazione ai quarti di Coppa Italia ottenuta contro l’Udinese, la Juventus ha potuto tirare il fiato. Luciano Spalletti ha concesso alla squadra un giorno di riposo per recuperare energie fisiche e mentali in vista del tour de force di dicembre. Da domani, però, alla Continassa si tornerà a lavorare a pieno ritmo con un obiettivo chiaro: preparare la sfida di domenica sera contro il Napoli.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico di Certaldo avrebbe già tracciato le linee guida tattiche per affrontare la sua ex squadra al Maradona. Nonostante l’emergenza difensiva, aggravata dallo stop di Gatti e dalle assenze di Bremer e Rugani, Spalletti dovrebbe confermare il modulo a tre dietro. La scelta punta a garantire continuità e stabilità, con ulteriori sacrifici richiesti a giocatori come Kalulu e Kelly.

Le maggiori certezze arrivano dall’attacco, orfano di Vlahovic fino a primavera. La Juventus si affiderà a Kenan Yildiz e Jonathan David, entrambi in grande forma: il turco reduce dalla doppietta col Cagliari e il canadese protagonista in Coppa. In panchina partirà invece Loïs Openda, pronto a subentrare nella ripresa per sfruttare la sua velocità e diventare l’arma tattica capace di spaccare la partita.

