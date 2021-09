Napoli Juventus, sospesa la vendita dei biglietti. Il comunicato

Il Napoli ha comunicato che è stata sospesa la vendita dei biglietti per la partita contro la Juve dell’11 settembre

Importante novità per Napoli Juve. Il club azzurro, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha reso noto che è stata momentaneamente sospesa la vendita dei biglietti per la sfida dello Stadio Maradona in programma il prossimo 11 settembre alle 18.

La nota del Napoli: «La vendita dei biglietti per Napoli-Juventus è al momento sospesa per indicazioni dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive».