Napoli, Koulibaly è il difensore che recupera più palloni nel decennio

Kalidou Koulibaly, dopo un anno difficile quando arrivò al Napoli, si è sempre distinto per la grande grinta e precisione negli interventi

Kalidou Koulibaly si attesta come uno dei migliori difensori del decennio di Serie A che oggi va a concludersi. Come riportato da una statistica Opta, il difensore del Napoli è al top per quanto riguarda i palloni recuperati.

Koulibaly, infatti, ha recuperato in media 7.6 palloni ha partita nell’ultimo decennio, per un totale di 1307 in 172 presenze, elevandosi a colonna portante di questa squadra.