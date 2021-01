Napoli, Koulibaly: «Momento strano. Gattuso sta bene»

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: le sue dichiarazioni

NAPOLI – «Siamo in un momento un po’ strano, sembra che siamo in difficoltà ma dobbiamo pensare al campo e dare di più perché sappiamo che siamo forti. Dispiace perdere, abbiamo qualità, quando perdiamo così dispiace a tutti, ma in particolare a noi. Dobbiamo alzare la testa come giovedì, migliorare, limare i difetti nel girone d’andata per avvicinarci alle prime in classifica».

PARMA – «Sarà difficile, come sempre, sono in difficoltà e daranno tutto per fare punti, ma noi ne abbiamo bisogno di più e faremo di tutto. Servirà mentalità e cattiveria, loro verranno qui per metterci in grande difficoltà».

GATTUSO – «Il mister sta bene. Ci aiuta, ci spinge, lui pensa solo alla squadra e questo è la nostra forza per dare il 100%. È un momento in cui vuole vedere i risultati di un anno di lavoro e noi dobbiamo dimostrare che diamo tutto per lui, dobbiamo dimostrarlo ancora di più per lottare con i primi».

CLASSIFICA – «Io guardo chi c’è davanti, per metterle dietro. Possiamo raggiungerli, il girone di ritorno inizia domani e non possiamo più sbagliare. Faremo di tutto per raggiungerle».