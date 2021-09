Napoli, Lobotka ancora fermo: tornerà dopo la sosta

Stanislav Lobotka ancora indisponibile per qualche settimana. Il Napoli aspetta il suo rientro per ottobre inoltrato

Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulla situazione infortunati in casa Napoli. Tra i giocatori ancora ai box c’è Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco ritenuto una valida alternativa per dare riposo ai titolari.

L’ex Celta Vigo dovrebbe tornare a disposizione solamente dopo la sosta per le nazionali di ottobre e, per affrettare i tempi, potrebbe non rispondere alla chiamata della propria selezione.