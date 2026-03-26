Napoli, Lobotka esce allo scoperto: «Conte è un allenatore straordinario e un vincente. Credevo di non poter fare certe cose ma con lui ho capito questa cosa»

Napoli, Stanislav Lobotka ha parlato così della situazione al momento in azzurro e della figura in panchina di Antonio Conte. Le sue dichiarazioni

Il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, si conferma una delle eccellenze assolute del movimento calcistico del suo Paese. Sebbene non sia arrivato il tanto ambito terzo premio consecutivo come miglior calciatore slovacco dell’anno, il talentuoso regista azzurro ha comunque vissuto da protagonista la prestigiosa serata di gala, che per questa edizione ha incoronato il difensore David Hancko.

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Il premio e la grande sportività verso Hancko

Durante la suggestiva cerimonia di premiazione, il pilastro del centrocampo partenopeo ha commentato con grande maturità e serenità il verdetto finale. Dimostrando notevole fair play, il numero 68 ha speso parole di profonda stima per il connazionale e vincitore del trofeo: «Sono felice di essere tra i primi tre. Hancko ha disputato una stagione straordinaria, sia con la nazionale che con il club, e si è meritato questo riconoscimento. Oltre a essere un grande giocatore è anche una persona fantastica, quindi sono contento per lui», ha spiegato candidamente ai media.

Il recupero fisico e il rientro con il Napoli

L’evento è stato anche l’occasione ideale per fare il punto sulle sue attuali condizioni fisiche, dopo un periodo di intenso lavoro per ritrovare la forma migliore. Rassicurando l’intero ambiente del Napoli, Lobotka ha dichiarato con il sorriso: «Dopo il gala mi sento quasi più stanco di prima, ma sto scherzando. Sto bene, mi alleno con continuità da circa una settimana a Napoli e ho già giocato qualche minuto. Le sensazioni sono positive e posso solo migliorare».

Il “fattore” Antonio Conte e la nuova mentalità vincente

Un passaggio fondamentale e di grande interesse per i tifosi campani ha riguardato l’impatto di Antonio Conte sul suo rendimento. Sotto la guida del tecnico salentino, il rapporto lavorativo sembra aver portato benefici straordinari. Le parole dello slovacco esaltano il metodo dell’allenatore: «È un allenatore straordinario, ha una filosofia chiara ed è un vincente. Con lui ho spinto i miei limiti fisici e mentali più in alto di quanto pensassi. Credevo di non poter fare certe cose, invece ho capito che molto dipende dalla testa».

A chiusura dell’intervista, il metronomo azzurro ha sottolineato quanto sia profondamente cambiato il suo approccio quotidiano alla cura del dettaglio: «Il programma è molto intenso e hai un solo corpo, quindi devi curarlo. Cerco di dormire bene, recuperare e migliorare ogni giorno. L’obiettivo è dare sempre l’uno per cento in più».