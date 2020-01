Stanislav Lobotka si avvicina al Napoli: oggi a Castelvolturno andrà in scena l’incontro tra Giuntoli e gli agenti del giocatore

Oggi potrebbe essere il giorno giusto per il trasferimento di Stanislav Lobotka dal Celta Vigo al Napoli. Gli azzurri non vogliono accontentare le richieste degli spagnoli (fermi a 22-23 milioni di valutazione per lo slovacco) e puntano a spendere massimo 18 milioni più bonus.

Come riferisce Sky Sport, oggi andrà in scena un incontro a Castelvolturno tra Giuntoli e gli agenti del centrocampista slovacco. Uno di loro invece rimarrà a Vigo, per tenere vivi i contatti con la società spagnola. Lo stesso Lobotka oggi spingerà per chiedere un’accelerata alla trattativa.