Il Napoli è vicinissimo a Lobotka: il direttore sportivo Giuntoli vola in Spagna per chiudere con il Celta Viga

Il Napoli è a un passo dalla fumata bianca per Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco di proprietà del Celta Vigo. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è volato in Spagna per chiudere l’operazione con il club spagnolo.

Stando alle ultime indiscrezioni, Lobotka arriverebbe in prestito oneroso per 3 milioni di euro con un riscatto fissato a 17 milioni di euro.