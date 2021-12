Napoli, Manolas in Grecia per chiudere con l’Olympiacos. I dettagli

Manolas è in Grecia per trattare con l’Olympiacos: il futuro del difensore greco è sempre più lontano dal Napoli

Kostas Manolas è volato in Grecia non per motivi familiari, bensì per raggiungere un accordo con l’Olympiacos. È questa l’indiscrezione lanciata da Sky Sport sul futuro del difensore del Napoli.

Il centrale ex Roma ha già comunicato alla società di voler fare ritorno in patria, nonostante un contratto in scadenza nel 2024, e da gennaio vestirà la maglia del club greco. Principio di intesa fino al 2025, visite mediche in corso.