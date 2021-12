Napoli, Maran: «Spalletti perde tre calciatori impossibile da rimpiazzare»

L’allenatore Maran ha parlato delle perdite che avrà il Napoli a causa della Coppa d’Africa

Rolando Maran, allenatore italiano nelle ultime ore vicino allo Spezia, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato delle perdite che avrà il Napoli tra gennaio e febbraio a causa della Coppa d’Africa.

LE PAROLE – «Il Napoli è in una situazione in cui va a perdere per la coppa d’Africa tre uomini che sono davvero difficili da rimpiazzare. Koulibaly, Anguissa e Osimhen formano l’ossatura della squadra».