In un’intervista a Radio Kiss Kiss, il terzino del Napoli, Mario Rui ha parlato della prossima sfida contro il Milan e della voglia della squadra di battere la Juventus in campionato

Il Napoli è a lavoro per preparare al meglio il match casalingo di sabato sera contro il Milan. Partita molto difficile per i partenopei che proverranno a portare a casa il secondo successo della stagione dopo quello contro la Lazio. In vista dell’incontro ha parlato il terzino degli Azzurri, Mario Rui in un’intervista a Radio Kiss Kiss affermando che i rossoneri sono sicuramente più forti rispetto all’anno scorso e spera che la sua squadra possa portare a casa i tre punti. Il laterale portoghese ha poi continuato dichiarando che il Napoli non ha fatto un buon precampionato, ma contro la Lazio è emerso il vero spirito della squadra anche grazie al tecnico Ancelotti.

Infine sulla lotta con la Juventus per lo Scudetto il giocatore, classe 1991, ha ammesso: «L’anno scorso siamo andati vicini a vincere il campionato, ma ora vogliamo migliorare e continuando così possiamo sicuramente far meglio. Con l’arrivo di Maurizio Sarri, la squadra ha avuto una netta crescita e adesso speriamo che questo possa continuare anche con Ancelotti, allenatore umile che ci trasmette grande serenità. Faremo di tutto, anche se non sarà facile, per battere la Juventus e Cristiano Ronaldo, il cui arrivo in Italia ci motiva e ci carica di più».