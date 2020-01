Napoli, Mario Rui: «Risaliamo la classifica. Lobotka? Pronti ad accoglierlo»

Mario Rui ha parlato sulle frequenze di Radio KissKiss del prossimo impegno di campionato e del possibile arrivo di Lobotka

Mario Rui, terzino del Napoli, ha parlato sulle frequenze di Radio KissKiss toccando i temi caldi in casa azzurra. Le sue parole.

GATTUSO – «Ogni allenatore ha il suo modo di giocare. Stiamo facendo quello che chiede Gattuso non alzandoci contemporaneamente entrambi i terzini».

LOBOTKA – «Siamo pronti ad accogliere qualsiasi giocatore. Ci sono tante altre cose a cui pensare ma se dovesse arrivare qualcuno saremmo ben lieti di accoglierlo».

CLASSIFICA – «L’obiettivo è risalire il più possibile. Non abbiamo fatto benissimo per due mesi ma nessuno si merita questa classifica. Dobbiamo migliorare e riportare la gioia in tutto l’ambiente».