Napoli, il nuovo centrocampo prende forma: De Bruyne ad ispirare, McTominay sempre più leader

Napoli, si riparte dal centrocampo con maggiore qualità: McTominay da riconfermarsi da leader e De Bruyne ad inventare

Qualità. È questa la parola d’ordine del nuovo Napoli targato Antonio Conte. Dopo un anno di transizione, dedicato a dare solidità alla squadra, il tecnico e il ds Giovanni Manna vogliono alzare l’asticella con innesti di grande spessore tecnico. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista è quello di Kevin De Bruyne, fuoriclasse del Manchester City, pronto a firmare con gli azzurri dopo la pausa per le nazionali. Il belga rappresenta l’uomo in grado di cambiare volto alla squadra: visione di gioco, dribbling, tiri da fuori, inserimenti, punizioni. Un vero regista avanzato, capace di spostare gli equilibri. A spingere per l’affare è anche la grande intesa tra De Bruyne e Romelu Lukaku, immortalata in un post social diventato virale. Napoli sogna una trequarti con KDB dietro Big Rom, magari in un 4-2-3-1 o in un rombo con Lobotka in cabina di regia.

Il centrocampo sarà il cuore pulsante del nuovo progetto. Conte, ex mediano grintoso, vuole costruire lì il suo regno, e ha già trovato in Scott McTominay il simbolo della sua idea di calcio: fisico, gol (ben 12 nell’ultima stagione) e presenza costante in entrambe le fasi. Accanto a lui, oltre a De Bruyne e Lobotka, potrebbero arrivare nuovi innesti: uno su tutti Davide Frattesi, in bilico all’Inter e perfetto per gli schemi di Conte, specie in caso di partenza di Anguissa. E occhio anche a Gilmour, che ha mostrato sprazzi convincenti accanto a Lobotka. La mediana azzurra punta a dominare come quella dell’Inter di Inzaghi, con un mix di palleggio, inserimenti e pressing alto. Un Napoli “da Premier”, intenso, tecnico e pronto a imporsi in Italia e in Europa.