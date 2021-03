Napoli, Meret addio senza Champions: destinazione inglese per il portiere

Calciomercato Napoli: in caso di mancata qualificazione in Champions League, Meret potrebbe dire addio agli azzurri

Il Napoli comincia a pianificare il futuro e lo fa pensando anche all’ipotesi di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Come riportato dal Corriere dello Sport, senza Europa che conta gli azzurri opererebbero anche sul fronte uscite. E tra i partenti potrebbe esserci Alex Meret.

E il portiere potrebbe addirittura lasciare la Serie A per trasferirsi in Inghilterra. Tra i suoi estimatori c’è infatti l’Everton di Carlo Ancelotti, che ha allenato Meret proprio ai tempi in cui sedeva sulla panchina del Napoli.