Napoli, Mertens: «Conquistato San Siro è ora di tornare a vincere in casa»

Dries Mertens, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha parlato il giorno dopo il successo del Napoli in casa del Milan.

DICHIARAZIONI – «Ieri abbiamo conquistato San Siro, ora dobbiamo tornare a vincere in casa al Maradona. Petagna? E’ molto importante per noi, è un giocatore che possiede delle caratteristiche che nessun altro ha in squadra».