Napoli, slitta il rientro di Mertens: out contro Lazio e Perugia

Napoli, slitta di un’altra settimana il ritorno di Dries Mertens a Castel Volturno: il belga è ancora ad Anversa

Mertens e il Napoli sembrano essere sempre più lontani. Il belga era atteso ieri a Castel Volturno e invece il suo ritorno è slittato al 15 gennaio. Non sarà quindi in campo per il match di sabato contro la Lazio e neanche in quello del San Paolo contro il Perugia valido per la Coppa Italia.

Come riporta la Gazzetta dello Sport nessun caso: il calciatore ha avuto il permesso della società e dell’allenatore per curarsi ad Anversa ma sembra che le parti si stiano allontanando sempre di più visto anche il mancato rinnovo e il contratto in scadenza.