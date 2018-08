Ancelotti non si pone limiti: «Napoli, non manca molto allo scudetto»

Napoli-Milan, Carlo Ancelotti sfida il suo passato: ecco le parole del tecnico partenopeo in conferenza stampa

Dopo l’esordio vincente all’Olimpico contro la Lazio, il Napoli di Carlo Ancelotti è atteso domani dal confronto con il Milan di Gennaro Gattuso. Ecco le parole in conferenza stampa del tecnico di Reggiolo: «Per noi sarà importante presentarci bene nel nostro stadio: il nostro avversario ha tante aspettative, è un Milan rinnovato ed ha grande entusiasmo, ci sono tutti i crismi per una serata molto interessante. I primi 180 minuti? Ogni gara dà delle indicazioni: la vittoria con la Lazio ha accelerato i tempi della nostra autostima, nel nostro mondo vincere aiuta, soprattutto contro le grandi squadre».

Continua Carlo Ancelotti parlando dell’ambizione scudetto: «Ci sono sogni e ci sono utopie: rincorrere quest’ultima è un po’ azzardato, mentre rincorrere un sogno è diverso. E’ arrivato a un passo, la squadra non è cambiato ma diciamo che non manca molto, quel poco che manca spero di poterlo dare io». Infine, una battuta su Arek Milik: «La rotazione sarà naturale, è un gruppo molto livellato per qualità: non sto pensando a un dualismo con Mertens, in allenamento hanno giocato insieme e i risultati sono soddisfacenti. Qualche volta può giocare Milik, altre Mertens ma anche insieme».