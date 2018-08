Gattuso bacchetta il Milan: «Scomparsi dopo l’1-2. Bakayoko impari a ricevere palla»

Gennaro Gattuso infuriato dopo la sconfitta patita in rimonta dal suo Milan contro il Napoli: ecco le sue parole a Sky Sport

Sconfitta all’esordio stagionale per il Milan di Gennaro Gattuso, ko 3-2 in rimonta al San Paolo contro il Napoli. Ecco l’analisi del tecnico rossonero ai microfoni di Sky Sport: «Ci abbiamo messo del nostro, sull’1-2 abbiamo spento la luce e dato gamba al Napoli: è una squadra con grande paura e la colpa è mia. Abbiamo spento la luce al primo errore, il rammarico maggiore è quello di essere scomparsi dal campo dopo l’1-2. Non bisogna dare campo agli avversari, dopo il primo gol di Zielinski siamo andati in grandissima difficoltà».

Continua Gattuso, tornando sul gol dell’1-2: «Il primo errore lo fa Musacchio: non si può dare una palla in quel modo. Abbiamo dominato la partita per 55’, un errore ci può stare, ma al primo errore subiamo una mazzata: dobbiamo migliorare». Poi su Bakayoko: «Deve imparare a ricevere il pallone e deve mettersi in modo corretto a livello di postura: non bastano sette giorni per togliere difetti ai calciatori, anche per questo motivo son partito con i calciatori della vecchia gestione». Infine una battuta sul maestro Carlo Ancelotti: «Oggi mi brucia, al di là del rapporto con Carletto: non si può tornare a casa con zero punti dopo una partita così, ora ci lecchiamo le ferite e guardiamo avanti».