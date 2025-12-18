Rabiot dopo Napoli Milan: «Dobbiamo ritrovare compattezza e solidità. Subiamo troppe azioni e troppi gol. Dispiace ma in questo momento gli arbitri...»

Napoli Milan, il centrocampista dei rossoneri Rabiot ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset nel post partita

Lo stadio King Saud University di Riad ha ospitato la semifinale di Supercoppa Italiana 2025/26 tra Napoli e Milan. La formazione guidata da Conte ha avuto la meglio su quella di Allegri. Le parole a Mediaset di Rabiot:

Sui gol degli attaccanti: «Anche senza Gimenez e Leao abbiamo segnato, non dipende dai giocatori che mancano. Dobbiamo ritrovare compattezza e solidità. Subiamo troppe azioni e troppi gol. Siamo un po’ leggeri difensivamente. Dobbiamo fare meglio anche in attacco, in queste partite non capitano dieci occasioni. Era una partita importante, dispiace per l’eliminazione. Ora dobbiamo riprendere il cammino».

Sull’arbitraggio e le proteste su un suo fallo contro Politano: «Non c’era il cartellino rosso, ma gli errori arbitrali ci sono ed è già da tante partite che arrivano, e non solo del Milan. Dispiace ma in questo momento gli arbitri non stanno facendo bene. Questa partita però dipendeva da noi, potevamo fare molto meglio. Come ho detto, può succedere in una stagione, non è la fine del mondo»

