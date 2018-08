Reina torna a Napoli: «Piacere enorme, Higuain motivato»

Torna al San Paolo da ex Pepe Reina: ecco le parole del portiere rossonero alla vigilia di Napoli-Milan

Dopo l’addio burrascoso al Napoli con i dissidi con il presidente Aurelio de Laurentiis, Pepe Reina ha deciso di ripartire dal Milan. Ecco le parole del portiere a Milan Tv sulla sua esperienza partenopea: «Doveva andare così, per me sarà un enorme piacere tornare in quella che è stata la mia casa per tanti anni: ho vissuto esperienze meravigliose, ho solo parole di ringraziamento per Napoli e per la sua gente. Un pezzettino del mio cuore è rimasto lì – continua Pepe Reina – mi auguro che se a fine stagione non sarà il Milan a vincere, saranno loro a farlo».

Continua lo spagnolo sul confronto di domani sera: «Non è da tutte le squadre andare al San Paolo e fare la partita: solitamente a Napoli le squadre subiscono il gioco, i calciatori hanno mentalità vincente. Sarà una gara difficilissima, non vediamo l’ora di iniziare». Infine, una battuta su Gonzalo Higuain: «L’ho visto molto motivato e in forma: ha tanta voglia di dare una grande mano al Milan e di fare una grandissima stagione, avrà un ruolo molto importante nel nostro percorso di crescita».