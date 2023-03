Napoli-Milan sarà anche la sfida tra Osimhen e Maignan

All’andata non si erano incontrati, ma domenica al Maradona la sfida tra Napoli e Milan passerà anche dall’incrocio tra il capocannoniere e il portiere

Manca poco alla sfida, la prima di questa trilogia primaverile tra Napoli e Milan, che si sfideranno allo Stadio Maradona domenica sera.

Come sottolinea Il Corriere dello Sport, la sfida tra azzurri e rossoneri passa anche dall’affascinante scontro tra Osimhen e Maignan. Da una parte un’attaccante in grado di mettere a segno 21 gol in stagione, dall’altra un portiere autore di ben 19 interventi decisivi in questa Serie A. All’andata non si erano incontrati, ma domenica sera promettono scintille.

