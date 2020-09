Napoli, niente 4-2-3-1 per Gattuso: si va verso il 4-3-3, Mertens e Insigne andranno a supporto di Osimhen

Dubbio modulo. Il Napoli di Gennaro Gattuso – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – sta lavorando in vista del futuro e dell’esordio con il Parma, con il 4-3-3 che potrebbe diventare il modulo di partenza, almeno per il momento.

MANCA L’INCONTRISTA – Manca un ruolo fondamentale per optare al centrocampo a due, con tre trequartisti: con il Parma, quindi, si va verso la mediana a tre uomini, con Insigne e Mertens a lanciare Osimhen.