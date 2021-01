Napoli, nuovo stop per Mertens: va in Belgio a curarsi

Dries Mertens ha avuto un riacutizzarsi dell’infortunio alla caviglia: andrà in Belgio a curarsi

Brutte notizie per il Napoli e Gennaro Gattuso. Dries Mertens, nel corso della partita di Coppa Italia contro lo Spezia, ha avuto un riacutizzarsi dell’infortunio alla caviglia che lo avevo tenuto fuori un mese e il problema sembrerebbe più grave del previsto.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il belga non ci sarà contro il Parma e non solo. Il numero 14 azzurro, infatti, si recherà in Belgio per curarsi nella clinica di Anversa che lo ha già ospitato a dicembre.