Napoli, Callejon e Mertens: altra offerta per il rinnovo

Napoli, il club azzurro ha formulato ancora un’altra proposta per convincere gli azzurri a firmare il rinnovo

In casa Napoli si attendono i rinnovi di alcuni calciatori anche se determinate situazioni sono in stand-by da tempo. In prima fila c’è Josè Callejon: per lui le sirene cinesi esistono eccome ma non è detta l’ultima parola.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti in occasione della trasferta di Salisburgo il club azzurro avrebbe avanzato un’altra proposta: altri due anni alle stesse cifre attuali: 3 milioni all’anno. Identica situazione, e anche identica proposta anche per Mertens.