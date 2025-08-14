Napoli Olympiakos, Conte sceglie l’11 di partenza nell’amichevole: tutto pronto per il test della nuova stagione

Napoli Olympiakos, Conte si prepara per questa partita in preparazione del campionato di Serie A: le formazioni

Il Napoli guidato da Conte si prepara a vivere una stagione ambiziosa, con la rosa rinforzata da acquisti di spessore. La società partenopea ha puntato su giocatori di grande esperienza e talento, come Milinkovic-Savic, arrivato dal Torino, destinato a rinforzare il centrocampo e dare equilibrio tattico alla squadra. L’obiettivo principale del tecnico è creare un blocco solido e competitivo, capace di lottare su tutti i fronti.

Accanto a Milinkovic-Savic, Conte può contare su innesti offensivi di qualità: Lucca, giovane prospetto in grado di spostare gli equilibri in attacco, e De Bruyne, che porta esperienza internazionale e capacità di gestione del gioco. Il tecnico inglese punta a sfruttare al meglio la versatilità dei nuovi arrivi, combinando fisicità e tecnica in tutte le zone del campo. Anche giocatori come Lang, Noa e Beukema sono stati integrati nel progetto, con l’obiettivo di dare profondità e opzioni sia in difesa che a centrocampo.

Il modulo scelto, un 4-1-4-1 dinamico, permette di coprire tutte le zone del campo con equilibrio e aggressività. Secondo Conte, «dobbiamo lavorare come una squadra unica, senza lasciare spazi agli avversari e puntando sulla continuità». L’allenatore ha sottolineato più volte l’importanza di integrare i nuovi acquisti nello spirito della squadra, affinché possano esprimere al meglio le proprie qualità.

In vista della stagione, il Napoli punta a consolidarsi tra le prime posizioni, cercando di ottenere risultati importanti sia in campionato che nelle competizioni europee. La dirigenza ha investito per rafforzare ogni reparto, dalla difesa agli attaccanti, con l’intento di costruire un gruppo equilibrato e pronto a competere ad alti livelli.

Il mercato estivo ha mostrato la volontà del club di puntare su giocatori già pronti, capaci di inserirsi rapidamente nel sistema di gioco di Conte, e di valorizzare al contempo giovani talenti che possono crescere all’interno del progetto. Ecco quindi quale sarà il modulo di partenza della sfida contro i greci dell’Olympiakos:

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Olivera; De Bruyne, Lukaku. A disp: Meret, Contini, Ferrante, Buongiorno, Gilmour, Neres, Obaretin, Vergara, Lucca, Hasa, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Zanoli, Lang, Cheddira, Saco. All. Conte.

OLYMPIACOS (4-3-3): Botis, Ortega, Pirola, Retsos, Costinha, Scipioni, Hezze, Chiquinho, Pnevmonidis, Rodinei, El Kaabi. A disp: Paschalakis, Kalogerpoulos, Strefezza, Liatsikouras, Onyemaechi, Mouzakitis. All. Mendilibar