Napoli, Osimhen sta meglio: oggi l’attaccante dimesso dall’ospedale

Sono stati attimi di paura quelli che hanno seguito la caduta di Osimhen in Atalanta-Napoli: ecco le ultime sulle condizioni dell’attaccante

Attimi di paura ieri sera al Gewiss Stadium nei minuti finali di Atalanta-Napoli: Victor Osimhen, caduto a terra dopo un contrasto di gioco, ha battuto violentemente la testa a terra ed ha perso conoscenza.

Osimhen è stato trasportato in ospedale e il Napoli in serata ha tranquillizato sulle sue condizioni. Dopo una notte passata sotto osservazione, Osimhen tornerà a Napoli oggi stesso, come riporta Il Corriere dello Sport.