Napoli, Ospina: «Non abbiamo fortuna. Errore involontario su Immobile»

Ecco le dichiarazioni di Ospina, portiere del Napoli e autore dell’errore decisivo che ha permesso alla Lazio di conquistare la vittoria

David Ospina, estremo difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Lazio. Ecco le sue parole.

«Prima di tutto voglio sottolineare il grande lavoro della squadra. Stiamo facendo bene le cose ma non abbiamo fortuna. Abbiamo avuto anche stasera delle occasioni per segnare, però non ci siamo riusciti e anche a causa del mio errore abbiamo perso. Chiaramente non avrei voluto sbagliare su Immobile. Dobbiamo mantenere alta la testa. Le qualità e il talento non ci mancano, so che nelle prossime partite riprenderemo il cammino giusto».