Napoli, Padovan: «La squadra che vedremo è quella che abbiamo lasciato alla sosta»

Le parole di Giancarlo Padovan sul Napoli in vista della ripresa della Serie A: «Si sta preparando molto bene al ritorno in campo»

Intervenuto a Sky Sport, il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato del Napoli, che si sta preparando al rientro in Serie A con il ritiro in Turchia. Di seguito le sue parole.

«Queste amichevoli contano, è come si fosse in un altro pre-campionato e quindi si studiano soluzioni e si verifica la condizione fisica. Hanno un’importanza altrimenti non le farebbero. Il Napoli che vedremo è quello che abbiamo lasciato, vincente, entusiasmante, irriducibile. C’è un Napoli che non si lascerà distrarre dalle feste o dalla pausa, io credo che il Napoli si stia preparando molto bene per questa seconda parte di campionato anche se è atteso da due partite molto serie con Inter e Juventus e secondo me conserverà o aumenterà il vantaggio».